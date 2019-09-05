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РИА Новости
Восточный экономический форум

Греф: каждый второй школьник не может успешно сдать ЕГЭ без репетиторов

06:53 05.09.2019 (обновлено: 09:11 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более 50% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов, свидетельствует опрос ФОМ и ВШЭ, представленный главой Сбербанка Германом Грефом в рамках Восточного экономического форума.
"У нас есть опрос, который проведен ФОМ, покажите, пожалуйста, что думают жители страны в отношении соответствия нашего образования. И вот, что мы видим среди опроса населения страны", - сказал Греф, включив слайд.
Из презентации следовало, что 51% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов. Помимо этого, 32% школьников говорят об отсутствии предметов, полезных для будущей профессии.
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В целом на вопрос "Как вы оцениваете качество российского школьного образования?" 44% респондентов оценили его как среднее, 28% - как плохое, 14% - как хорошее и ещё 14% затруднились ответить, следует из презентации.
До этого в рамках сессии Греф провел опрос аудитории о том, в какой степени современное российское образование в школах соответствует вызовам XXI века. По его итогам, 63,26% участников ВЭФ ответили, что образование "соответствует лишь отчасти", 28,37% считают, что "совершенно не соответствует", а 6,98% - "соответствует по большей части". Лишь 1,3% согласились с тем, что образование "полностью соответствует" вызовам XXI века.
"Аудитория относится хуже, чем в целом население страны", - прокомментировал Греф опрос населения и аудитории ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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