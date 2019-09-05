Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T08:35Z
https://ria.ru/20190905/1558322252.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153315/33/1533153345_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_91bb6dd1fdfb2e06fcb738366a5ed5c7.jpg
РИА Новости

Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

06:17 05.09.2019 (обновлено: 08:35 05.09.2019)
30861
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Для кардинального решения подобных проблем необходимо решение проблемы северных территорий. Мы по-прежнему будем упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора", — сказал он.

В четверг Путин дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на Шикотане на полях Восточного экономического форума.
Южные Курилы
3 сентября, 11:35РИА Новости
Россия не обсуждает с Японией вопросы военного строительства на Курилах

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
46273742446
Обсудить 53
Курильские островаЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Япония ни на что там не претендует и претендовать не может, ни по доброй воле, ни по злой. Я не понимаю их бессмысленного трепыхания по этому поводу. А эти протесты против действий России выглядят так, как бы мы им выставили претензии на действия в Токио или Окинаве или еще где то. Эта настойчивость, или даже упертость, выглядит, мягко говоря, нелепо.
5 сентября, 07:10
Александр Сергеевич
1151001043
Очередной ритуальный танец с бубном в исполнении генерального секретаря правительства Японии. Легче стало? Зрители переживают.
5 сентября, 07:26
lizander_57 Лизандер
81230011
Рекомендуем
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
РИА
Новости
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Лента
новостей
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Самолет СУ-25
Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Лента новостейМолния