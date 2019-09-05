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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах

03:20 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщила в четверг РИА Новости директор по связям с общественностью АО "Гидрострой" Людмила Шапка.
"Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Она состоялась на объединенной экспозиции министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО. Проект главе государства представил председатель совета директоров АО "Гидрострой" Александр Верховский", - рассказала собеседница агентства.
На Шикотане в эпоху СССР действовало крупнейшее в стране консервное производство, которое было разрушено землетрясением 1994 года. Запущенный на ВЭФ объект представляет не имеющий аналогов высокотехнологичный рыбопромышленный комплекс, способный перерабатывать до 1 тысячи тонны рыбы в сутки. На его строительство частные инвесторы вложили 6,5 миллиарда рублей.
Комплекс включает морской порт, терминалы отгрузки, современный добывающий и транспортный флот, перерабатывающие мощности. Генеральным подрядчиком по поставке, наладке и пуску оборудования стала исландская компания SKAGINN, предлагающая лучшие в мире на сегодняшний день высокотехнологичные решения по переработке пелагических видов рыбы.
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"Новый завод ориентирован на выпуск мороженой продукции, в том числе филе минтая, трески, тихоокеанской сельди, скумбрии, иваси, кальмара, сайры. Отдельно построен завод, где размещено жиромучное производство мощностью до 25 тонн в сутки", - отметила Шапка.
Предприятие будет работать круглогодично и позволит создать дополнительно 200 новых рабочих мест. Общая численность работников – 500 человек.
"Владимир Путин поздравил всех участников церемонии с вводом в строй масштабного проекта", - заключила собеседница агентства.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумШикотанВладимир ПутинРоссияЭкономика
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