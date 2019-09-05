Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщила в четверг РИА Новости директор по связям с общественностью АО "Гидрострой" Людмила Шапка.

"Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Она состоялась на объединенной экспозиции министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО. Проект главе государства представил председатель совета директоров АО "Гидрострой" Александр Верховский", - рассказала собеседница агентства.

На Шикотане в эпоху СССР действовало крупнейшее в стране консервное производство, которое было разрушено землетрясением 1994 года. Запущенный на ВЭФ объект представляет не имеющий аналогов высокотехнологичный рыбопромышленный комплекс, способный перерабатывать до 1 тысячи тонны рыбы в сутки. На его строительство частные инвесторы вложили 6,5 миллиарда рублей.

Комплекс включает морской порт, терминалы отгрузки, современный добывающий и транспортный флот, перерабатывающие мощности. Генеральным подрядчиком по поставке, наладке и пуску оборудования стала исландская компания SKAGINN, предлагающая лучшие в мире на сегодняшний день высокотехнологичные решения по переработке пелагических видов рыбы.

"Новый завод ориентирован на выпуск мороженой продукции, в том числе филе минтая, трески, тихоокеанской сельди, скумбрии, иваси, кальмара, сайры. Отдельно построен завод, где размещено жиромучное производство мощностью до 25 тонн в сутки", - отметила Шапка.

Предприятие будет работать круглогодично и позволит создать дополнительно 200 новых рабочих мест. Общая численность работников – 500 человек.

"Владимир Путин поздравил всех участников церемонии с вводом в строй масштабного проекта", - заключила собеседница агентства.