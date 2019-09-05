Около 55% выпускников колледжей трудоустраиваются на работу в первый год

"Что касается трудоустройства. Средняя статистика - 55% выпускников трудоустраиваются в первый год, это про СПО. Это может показаться мало, но надо учитывать, что СПО ребята заканчивают в районе 18 (лет - ред.), очень много молодых людей, которые в первый год уходят в армию. Поэтому статистика первого года - она не очень презентативна", - сказал Зенькович на сессии "Новые кадры для экономики: как кардинально повысить качество образования?" в рамках ВЭФ.