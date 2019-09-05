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РИА Новости
Восточный экономический форум

Около 55% выпускников колледжей трудоустраиваются на работу в первый год

05:59 05.09.2019 (обновлено: 09:12 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Около 55% студентов среднего профессионального образования (СПО) трудоустраиваются на работу в первый год после выпуска, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.
"Что касается трудоустройства. Средняя статистика - 55% выпускников трудоустраиваются в первый год, это про СПО. Это может показаться мало, но надо учитывать, что СПО ребята заканчивают в районе 18 (лет - ред.), очень много молодых людей, которые в первый год уходят в армию. Поэтому статистика первого года - она не очень презентативна", - сказал Зенькович на сессии "Новые кадры для экономики: как кардинально повысить качество образования?" в рамках ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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