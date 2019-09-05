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РИА Новости
Восточный экономический форум

РАН обсуждает с Японией сотрудничество по передовым научным проектам

05:56 05.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) обсуждает с японскими партнерами возможность совместной реализации передовых научных проектов, в том числе в области энергетики, в конце года стороны проведут совещание и будут выходить на подписание соответствующих соглашений, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РАН Александр Сергеев.
"Мы сейчас начали переговоры с Токийским университетом об организации совместных рабочих групп по целому ряду направлений", - сказал Сергеев.
"Есть целый ряд задач, в решении которых мы должны продвигаться вперед. Мы договорились, что следующее совещание о сотрудничестве мы проведем в декабре, и будем выходить на подписание соответствующих соглашений", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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Межгосударственные отношения России и Японии
По словам Сергеева, японских ученых интересует целый ряд тем, актуальных для развития их страны. "Прежде всего, это энергетика, новые формы извлечения энергии из морей", - добавил президент РАН.
"Первое направление здесь - это гидротермальная энергетика. Второе направление - это энергетика, связанная с перемещением больших масс воды в океане. Японцев интересуют постоянные морские течения. Они создали первые эффективные установки по генерации электроэнергии из морских течений", - рассказал Сергеев.
"Японцев очень интересуют и проекты по водородной энергетике", - отметил он. По его словам, на Дальнем Востоке есть большие возможности для промышленного производства водорода.
Еще одним важным направлением сотрудничества России и Японии может стать добыча с помощью роботов со дна морей редкоземельных металлов, незаменимых в электронике и ряде других стратегических отраслях, полагает Сергеев. Также японскую сторону интересуют исследования катастрофических природных явлений, прежде всего, цунами, а также изучение свойств снега. Наконец, еще одним направлением партнерства могут стать передовые сельскохозяйственные технологии, добавил глава РАН.
Подготовка к Восточному экономическому форуму 2019
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РФПИ и партнеры из Японии объявят о вложениях в переработку газа в протеины
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Восточный экономический форумАлександр СергеевРоссийская академия наукРоссияЭкономика
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