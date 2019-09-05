Сбербанк подключится к системе быстрых платежей Центробанка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк принял решение о подключении к системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, но кредитная организация не сможет сделать этого с 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок с обеих сторон, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Системно значимые банки, по плану ЦБ, должны будут подключиться к системе быстрых платежей с 1 октября текущего года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года. Но Сбербанк долгое время не спешил присоединяться к СБП. Параллельно он развивает свою систему денежных переводов, а Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к системе ЦБ.