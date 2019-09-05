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РИА Новости

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

05:22 05.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимира Зеленского боится столкнуться с суровой реальностью. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
По словам Ермолаева, глава государства до сих пор находится в заложниках виртуального мира и отыгрывает образ героя телесериала "Слуга народа" Голобородько.
"Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским", - сказал Ермолаев.
По его мнению, принятые властями меры не имеют никакого отношения к решению экономических проблем.
Ранее российские парламентарии заявили, что Владимир Зеленский в первые сто дней на посту главы государства пытался зарекомендовать себя как самостоятельная фигура, однако реальных продвижений ни во внутренней, ни во внешней политике пока нет.
В частности, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что Зеленский как человек неглупый, если хочет остаться в политике, должен понимать, что его победа на выборах не является личной заслугой, это лишь ответ на запрос украинского общества.
По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, Зеленский пока ещё не проявил себя истинным защитником национальных интересов Украины.
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Сам Владимир Зеленский заявил, что критически оценивает свои первые сто дней на посту главы государства, считает их "тихой прогулкой".
Он выразил уверенность, что сейчас страна наконец "сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений".
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Ситуация на УкраинеДмитрий НовиковРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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