Чайка: прокуратура удовлетворяет каждую вторую жалобу бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Прокуроры удовлетворяют каждую вторую жалобу предпринимателей, а в некоторых регионах - все 70%, заявил в четверг генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на полях Восточного экономического форуму.
"Приведу некоторые цифры. В России прокуратурами удовлетворяется каждая четвертая жалоба, даже можно сказать, что каждая пятая - 24%. Что касается бизнеса, мы удовлетворяем каждую вторую жалобу. А в некоторых субъектах - все 70% удовлетворяется жалоб", - заявил он во время приема предпринимателей на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая была впервые организована в рамках ВЭФ.
По мнению Чайки, это говорит о том, что прокуроры прежде всего "заточены" следить за тем, не нарушаются ли права бизнесменов.