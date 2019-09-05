Чайка: прокуратура удовлетворяет каждую вторую жалобу бизнеса

"Приведу некоторые цифры. В России прокуратурами удовлетворяется каждая четвертая жалоба, даже можно сказать, что каждая пятая - 24%. Что касается бизнеса, мы удовлетворяем каждую вторую жалобу. А в некоторых субъектах - все 70% удовлетворяется жалоб", - заявил он во время приема предпринимателей на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая была впервые организована в рамках ВЭФ.