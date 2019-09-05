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РИА Новости
Восточный экономический форум

Чайка: прокуратура удовлетворяет каждую вторую жалобу бизнеса

05:11 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Прокуроры удовлетворяют каждую вторую жалобу предпринимателей, а в некоторых регионах - все 70%, заявил в четверг генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на полях Восточного экономического форуму.
"Приведу некоторые цифры. В России прокуратурами удовлетворяется каждая четвертая жалоба, даже можно сказать, что каждая пятая - 24%. Что касается бизнеса, мы удовлетворяем каждую вторую жалобу. А в некоторых субъектах - все 70% удовлетворяется жалоб", - заявил он во время приема предпринимателей на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая была впервые организована в рамках ВЭФ.
По мнению Чайки, это говорит о том, что прокуроры прежде всего "заточены" следить за тем, не нарушаются ли права бизнесменов.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
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Восточный экономический форумГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияЭкономика
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