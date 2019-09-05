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РИА Новости
Восточный экономический форум

Греф призвал отменить школьные экзамены

05:07 05.09.2019 (обновлено: 08:57 05.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.

"Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены", — заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.
Учащийся
5 июня, 11:30Социальный навигатор
Опрос показал, какие школьные предметы россияне считают наиболее важными
286502214128641
Обсудить 122
Восточный экономический форумСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияОбщество
Популярные комментарии
Помним ваши слова про управление, господин Греф. И прекрасно понимаем, что вам нужны неучи, а не мыслящие люди.
5 сентября, 05:54
Сергей Анкинович
28421129
Мне кажется, Грефу надо было в цирковое училище поступать на факультет клоунады
5 сентября, 05:36
Иван Чугайнов
186181109
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