Греф призвал отменить школьные экзамены

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.

"Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены", — заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.