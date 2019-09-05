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РИА Новости

Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit

04:34 05.09.2019 (обновлено: 09:34 05.09.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.

"Оно согласилось, что законопроект о Brexit пройдет палату лордов к 17:00 (19:00 мск) пятницы", - написал он в твиттере.

Палата общин накануне вечером приняла законопроект вопреки позиции правительства. Он обяжет премьера просить Евросоюз перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.
Ожидалось, что в палате лордов сторонники кабинета будут всячески затягивать процесс, чтобы времени на принятие законопроекта не осталось.
В заявлении лейбористской фракции в палате лордов, опубликованном в твиттере, говорится, что правительство позволит законопроекту пройти все этапы рассмотрения, после чего он вернется в палату общин для дальнейшего рассмотрения в понедельник.
Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Brexit не произойдет 31 октября.
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Популярные комментарии
Мне одно непонятно какого рожна нам каждый день рассказывают по пять раз на дню про парламент Британии? Абсолютно НЕИНТЕРЕСНО. Где новости про парламент Эквадора, Гонолулу, Мозамбика, Алжира, Монголии наконец. Тем более Англию сейчас никто не посещает. Тогда зачем. ну зачем нам этот стремный Борис Джонсон и его грязное белье в новостях каждый день. Блин ну каждый день просто достали уже...
5 сентября, 06:16
SLSemen2019 Liktvinov
5000010
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