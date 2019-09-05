Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.
"Оно согласилось, что законопроект о Brexit пройдет палату лордов к 17:00 (19:00 мск) пятницы", - написал он в твиттере.
Палата общин накануне вечером приняла законопроект вопреки позиции правительства. Он обяжет премьера просить Евросоюз перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.
Ожидалось, что в палате лордов сторонники кабинета будут всячески затягивать процесс, чтобы времени на принятие законопроекта не осталось.
В заявлении лейбористской фракции в палате лордов, опубликованном в твиттере, говорится, что правительство позволит законопроекту пройти все этапы рассмотрения, после чего он вернется в палату общин для дальнейшего рассмотрения в понедельник.
Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Brexit не произойдет 31 октября.