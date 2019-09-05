Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.

"Оно согласилось, что законопроект о Brexit пройдет палату лордов к 17:00 (19:00 мск) пятницы", - написал он в твиттере.

Палата общин накануне вечером приняла законопроект вопреки позиции правительства. Он обяжет премьера просить Евросоюз перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.

Ожидалось, что в палате лордов сторонники кабинета будут всячески затягивать процесс, чтобы времени на принятие законопроекта не осталось.

В заявлении лейбористской фракции в палате лордов, опубликованном в твиттере, говорится, что правительство позволит законопроекту пройти все этапы рассмотрения, после чего он вернется в палату общин для дальнейшего рассмотрения в понедельник.