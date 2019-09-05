Латвийский ресторатор призвал пустить в страну украинских посудомойщиков

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Руководитель Общества ресторанов Латвии Янис Ензис призвал соотечественников не бояться приездов украинцев, которые будут мыть посуду в заведениях общественного питания. С таким заявлением, как сообщает издание Baltijas Balss, он выступил в эфире программы “Новости TV3”.
“Призываю жителей Латвии не бояться того, что приедут сто украинцев, которые будут мыть посуду в ресторанах! Это не конкуренция”, - подчеркнул Ензис.
По словам ресторатора, необходимо разрешить въезд в страну недостающих работников, которым будут платить среднюю зарплату в той сфере, в которой они трудятся. "Посудомойщику мы не можем платить среднюю зарплату по стране”, - отметил он.
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По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек, не считая нелегальных мигрантов. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы на самой Украине. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.