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РИА Новости
Восточный экономический форум

Эксперты исследуют влияние частот 5G на здоровье человека

03:52 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минкомсвязи, Минздрав РФ и власти Москвы проводят исследование о влиянии частот сети 5G на организм человека, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.
По его словам, сейчас главными вопросами в развертывании сетей 5G являются не только частоты и стоимость для операторов связи, но и влияние на организм человека. "Вопрос не только стоимости, сейчас первая базовая станция до конца года будет установлена, посмотрим вообще, как это все работает, в том числе по верхним частотам влияние на здоровье человека, который тоже сейчас с Минздравом будет прорабатывать. Вопрос распространенности технологии в мире, какое оборудование для каких частот будет дешевле, много разных", - сказал он.
"Сейчас с Минздравом и Москвой делаем исследование, потому что новый диапазон, новая технология, нужно изучить", - отметил Носков.
Монтаж вышек сотовой связи
03:42Восточный экономический форум
Минкомсвязь будет развивать 5G в обоих заявленных диапазонах
Носков отметил, что первая базовая станция будет установлена рядом с кабинетом замглавы Минкомсвязи Олега Иванова. "Правда, будет на себе испытывать", - пошутил он.
Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране, однако для развития технологии необходимо решить ряд проблем. Так, приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц - он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению этих частот для 5G.
Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов в конце августа говорил, что для массового развития 5G будет делаться упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона, министерство сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
Вчера, 03:40Восточный экономический форум
"Ростелеком" до конца года представит дорожную карту по развитию 5G
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Восточный экономический форумКонстантин НосковМинистерство связи и массовых коммуникаций РФМинистерство здравоохранения РФМоскваРоссияОбщество
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