Минкомсвязь планирует договориться о производстве компонентов Huawei в РФ

"Все в процессе, работа продолжается. Я думаю, если будет какое-то знаковое событие, мы обязательно об этом скажем. Переговоры в процессе. Это постоянная работа, нет никаких знаковых шагов, переговоры идут", - также сказал он, отвечая на вопрос о продвижении переговоров.