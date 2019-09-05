Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T03:30Z
https://ria.ru/20190905/1558321029.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155505/35/1555053518_0:346:3000:2034_1036x0_80_0_0_f6807ba933df527ed1bf1e22261d1197.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Минкомсвязь планирует договориться о производстве компонентов Huawei в РФ

03:35 05.09.2019
286
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Павильон компании Huawei. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минкомсвязь РФ рассчитывает до конца года договориться о локализации производства некоторых компонентов китайской компании Huawei в России, сообщил журналистам глава ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли локализация производства компонентов Huawei в РФ, Носков сказал: "Да, обсуждается", отметив, что рассчитывает на достижение договоренности по этому вопросу до конца года.
"Естественно, мы заинтересованы в максимальной локализации у нас", - добавил он.
"Все в процессе, работа продолжается. Я думаю, если будет какое-то знаковое событие, мы обязательно об этом скажем. Переговоры в процессе. Это постоянная работа, нет никаких знаковых шагов, переговоры идут", - также сказал он, отвечая на вопрос о продвижении переговоров.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип компании Huawei
29 августа, 11:21РИА Новости
Китай выразил надежду на скорейшую отмену санкций США в отношении Huawei
1001000
Обсудить 0
Восточный экономический форумМинкомсвязьHuawei TechnologiesРоссияЭкономика
Рекомендуем
Монтаж вышек сотовой связи
Минкомсвязь будет развивать 5G в обоих заявленных диапазонах
РИА
Новости
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон: внедрение системы AI для обработки разведданных идет успешно
Вид Земли с МКС
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Механик обслуживает самолет
Эксперт: РФ опережает иностранцев в создании электродвигателя для авиации
Лента
новостей
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Эксперты исследуют влияние частот 5G на здоровье человека
Арктика
Правительство обсуждает льготы для привлечения инвестиций в Арктику
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал планируемый объем инвестиций в "Арктик СПГ-2"
Фрегат класса O.H. Perry
Украинский генерал призвал заменить "москитный флот" фрегатами из США
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу "дочки"
Арктика
Кобылкин: иностранцам вряд ли интересны проекты на шельфе Арктики в России
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Носков надеется на договоренности по отмене роуминга с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин
Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах
Последствия урагана Дориан в Нассау, Багамские Острова
ООН выделила миллион долларов на борьбу с последствиями урагана на Багамах
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов
Белый дом в Вашингтоне
СМИ: Белый дом решил не отказываться от ламп накаливания к 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
Лента новостейМолния