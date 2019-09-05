Депутат предложил запретить блокираторы замков ремней безопасности

Уповая на подушку безопасности, не забудьте пристегнуть ремень! На Бога надейся, а сам не плошай. Эту поговорку знают все. Увы, не все автомобилисты вспоминают ее, когда садятся за руль. Особенно те, у кого машина оснащена подушками безопасности. На нее, конечно, надежда ненапрасная. Однако и с ней – не без нюансов.