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РИА Новости

Депутат предложил запретить блокираторы замков ремней безопасности

03:27 05.09.2019 (обновлено: 04:28 05.09.2019)
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© Fotolia / AvantgardeРемень безопасности
Ремень безопасности
© Fotolia / Avantgarde
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, соответствующее обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева есть в распоряжении РИА Новости.
Петров отмечает, что в последние годы в России большой популярностью пользуются так называемые блокираторы замков ремней безопасности, позволяющие водителям "обманывать" системы безопасности автомобилей и не пристегиваться во время движения.
"Более того, некоторые автовладельцы "оборудуют" такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях", - пишет Петров в обращении на имя Колокольцева.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения пунктов, запрещающих использование таких устройств с наказанием вплоть до отстранения водителя от управления транспортным средством на существенный срок. Помимо этого, прошу вас принять меры по запрету свободной продажи подобных блокираторов на территории нашей страны", - говорится в письме ленинградского законодателя.
Мальчик в автомобиле
24 августа, 14:00Акценты
Уповая на подушку безопасности, не забудьте пристегнуть ремень! На Бога надейся, а сам не плошай. Эту поговорку знают все. Увы, не все автомобилисты вспоминают ее, когда садятся за руль. Особенно те, у кого машина оснащена подушками безопасности. На нее, конечно, надежда ненапрасная. Однако и с ней – не без нюансов.
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Владимир КолокольцевЛенинградская областьРоссияОбщество
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ОБОлег Болховский
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