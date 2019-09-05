Депутат предложил запретить блокираторы замков ремней безопасности

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, соответствующее обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева есть в распоряжении РИА Новости.
Петров отмечает, что в последние годы в России большой популярностью пользуются так называемые блокираторы замков ремней безопасности, позволяющие водителям "обманывать" системы безопасности автомобилей и не пристегиваться во время движения.
"Более того, некоторые автовладельцы "оборудуют" такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях", - пишет Петров в обращении на имя Колокольцева.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения пунктов, запрещающих использование таких устройств с наказанием вплоть до отстранения водителя от управления транспортным средством на существенный срок. Помимо этого, прошу вас принять меры по запрету свободной продажи подобных блокираторов на территории нашей страны", - говорится в письме ленинградского законодателя.
24 августа, 14:00АкцентыУповая на подушку безопасности, не забудьте пристегнуть ремень! На Бога надейся, а сам не плошай. Эту поговорку знают все. Увы, не все автомобилисты вспоминают ее, когда садятся за руль. Особенно те, у кого машина оснащена подушками безопасности. На нее, конечно, надежда ненапрасная. Однако и с ней – не без нюансов.