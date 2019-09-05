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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минкомсвязь будет развивать 5G в обоих заявленных диапазонах

03:42 05.09.2019
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© РИА Новости / Яков Андреев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минкомсвязь РФ будет развивать высокоскоростную связь по технологии 5G в обоих заявленных диапазонах, предварительная договоренность о запуске в локальных зонах с военными есть, сообщил журналистам глава ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.
"И там, и там будем развивать, во всех диапазонах", - сказал он, отвечая на вопрос, какой диапазон частот приоритетен.
"Развиваться - это будут локальные отдельные зоны, с военными об этом предварительно договорились. По концепции - будет другое решение принято, концепцию перепишем", - добавил министр.
Российские компании активно работают над внедрением 5G в стране, однако необходимо решить ряд проблем. Так, приоритетный для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией относительно выделения этих частот для 5G.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
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Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов в конце августа говорил, что для массового развития 5G будет делаться упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона, и министерство сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумКонстантин НосковМинкомсвязьВладивостокРоссияТехнологииЭкономика
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