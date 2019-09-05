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РИА Новости
Восточный экономический форум

Носков надеется на договоренности по отмене роуминга с Белоруссией

03:42 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков сообщил, что через неделю встретится с белорусским коллегой по вопросу отмены роуминга, надеется достичь договоренности.
"Сближение есть, там положительная динамика, договоренностей окончательных еще нет", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, какова сейчас ситуация с отменой роуминга между Россией и Белоруссией.
"С министром буду встречаться через неделю в рамках РСС в Казахстане. Я надеюсь, что там о чем-то договоримся. С российской стороны проблем нет", - добавил он.
Министр связи и информатизации республики Константин Шульган в среду говорил, что Белоруссия готова завершить переговоры с российскими коллегами по вопросу отмены роуминга и подписать соответствующую "дорожную карту" в самое ближайшее время, ждет доработки оставшихся вопросов во второй половине сентября.
Минкомсвязь РФ настаивает на полной отмене оплаты за входящие звонки в Союзном государстве. Шульган, комментируя возможность обнуления платы за входящие, обратил внимание, что "этот "ноль" возможен, когда это одно государство и один оператор".
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Вопрос об отмене роуминга между странами в конце июня 2017 года обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября. Со своей стороны спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович отмечал, что вопрос об отмене роуминга можно решить уже в 2019 году и для этого делается все возможное.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумКонстантин НосковМинкомсвязьБелоруссияРоссияВ мире
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