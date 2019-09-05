Украинский генерал призвал заменить "москитный флот" фрегатами из США

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Украина должна заменить свой "москитный флот" американскими фрегатами, чтобы стать "субъектом геополитики". Об этом на конференции в Киеве заявил генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны страны Юрий Радковец. Трансляцию круглого стола вел YouTube-канал Украина должна заменить свой "москитный флот" американскими фрегатами, чтобы стать "субъектом геополитики". Об этом на конференции в Киеве заявил генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны страны Юрий Радковец. Трансляцию круглого стола вел YouTube-канал LB.ua

"Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы уже сторонники какой-то концепции "москитного флота". Украина – это морское государство. Не эта политика "москитного флота" должна быть", - заявил Радковец.

По его словам, Украина должна иметь полноценные военно-морские силы.

"Не будем говорить, как их создавать. Дорого, хлопотно, но пути есть – это брать фрегаты у американцев", – добавил генерал.

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота. По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, основой такого потенциала станут новые катера, которые разрабатываются в стране.