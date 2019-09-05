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РИА Новости

Украинский генерал призвал заменить "москитный флот" фрегатами из США

03:07 05.09.2019 (обновлено: 03:08 05.09.2019)
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Фрегат класса O.H. Perry
Фрегат класса O.H. Perry
Фрегат класса O.H. Perry. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Украина должна заменить свой "москитный флот" американскими фрегатами, чтобы стать "субъектом геополитики". Об этом на конференции в Киеве заявил генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны страны Юрий Радковец. Трансляцию круглого стола вел YouTube-канал LB.ua.
"Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы уже сторонники какой-то концепции "москитного флота". Украина – это морское государство. Не эта политика "москитного флота" должна быть", - заявил Радковец.
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По его словам, Украина должна иметь полноценные военно-морские силы.
"Не будем говорить, как их создавать. Дорого, хлопотно, но пути есть – это брать фрегаты у американцев", – добавил генерал.
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота. По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, основой такого потенциала станут новые катера, которые разрабатываются в стране.
В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.
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