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РИА Новости

Генсек ООН призвал Иран ввести мораторий на смертную казнь

02:41 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 5 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает правительство Ирана ввести мораторий на применение смертной казни, говорится в его докладе на тему "Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран".
Доклад включает информацию, полученную от правительства Ирана, государственных СМИ, НПО, из открытых источников и индивидуальных бесед с приговоренными к казни, а также их родственниками и адвокатами. В нем сказано, что в период с ноября 2018 года по май 2019 года иранское правительство продолжало взаимодействовать с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Представители управления посетили Тегеран в марте 2019 года и провели встречи для обсуждения ситуации в области прав человека в стране, включая продолжающиеся смертные казни несовершеннолетних.
"Генеральный секретарь настоятельно призывает правительство отменить обязательную смертную казнь и ввести мораторий на ее применение, запретить казнь несовершеннолетних правонарушителей при любых обстоятельствах", - сказано в рекомендациях правительству Ирана.
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Как отмечается в докладе, смертная казнь в Иране продолжает применяться в качестве наказания за преступления, "которые не содержат элемента преднамеренного убийства, а также за преступления, определение которых носит расплывчатый характер". Речь, в частности, идет о таких преступлениях, как "ифсад-фи-л-арз" ("распространение нечестия на земле") и "мохаребе" ("враждебная Всевышнему деятельность", толкуемая правительством как преступное деяние с использованием смертоносного оружия против других лиц или общества в целом).
УВКПЧ получило информацию о том, что по меньшей мере 253 человека были казнены в 2018 году. Это, по данным авторов доклада, значительно меньше, чем в 2017 году, "когда было зарегистрировано по меньшей мере 437 случаев смертной казни".
"По меньшей мере 38 из этих смертных приговоров были вынесены за преступления "ифсад-фи-л-арз" и "мохаребе". От 58 до 79 казней имели место в период с 1 января по 31мая 2019 года", - отмечают авторы доклада. Сокращение числа казней в 2018 году по сравнению с 2017 годом авторы связывают с внесением поправки в закон о борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ноябре 2017 года. За преступления, связанные с наркотиками, в 2018 году было казнено 24 человека, в то время как в 2017 году была зарегистрирована 231 такая казнь, сказано в документе.
Составители доклада напоминают, что Иран является участником как Международного пакта о гражданских и политических правах, так и Конвенции о правах ребенка, которые запрещают вынесение смертного приговора за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет. Тем не менее, авторы подчеркивают, что в уголовном кодексе Ирана "сохраняется смертная казнь для девочек не моложе 9 лунных лет и мальчиков не моложе 15 лунных лет за преступления категории "кисас" (наказание, равное по тяжести совершенному преступлению) или "худуд", такие как убийство и прелюбодеяние".
"Любой смертный приговор, вынесенный на основании этих положений лицам моложе 18 лет, будет представлять собой нарушение вышеуказанного запрета", - сказано в документе.
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