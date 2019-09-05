МИД Ирана осудил заявление о награде за подрыв финансовых операций КСИР

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило заявление спецпредставителя госдепартамената США по Ирану Брайана Хука и расширение санкций в отношении Ирана, следует из заявления официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Ранее Хук заявил, что США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). Министерство финансов США сообщало, что Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.
"Активизация враждебных комментариев и отчаянных мер, самой нелепой из которых было вознаграждение за измену и шпионаж, является мерами, (принятыми – ред.) из отчаяния и разочарования для нанесения ударов по иранской нации. Однако подобные меры, как обычно, ни к чему не приведут и добавят мрачные моменты в историю их лживого обращения с иранцами, хотя когда-нибудь им (США – ред.) точно придется нести ответственность за свои меры", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД Ирана.
Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
12 августа, 10:30РИА НовостиВ КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно