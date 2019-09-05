МИД Ирана осудил заявление о награде за подрыв финансовых операций КСИР

"Активизация враждебных комментариев и отчаянных мер, самой нелепой из которых было вознаграждение за измену и шпионаж, является мерами, (принятыми – ред.) из отчаяния и разочарования для нанесения ударов по иранской нации. Однако подобные меры, как обычно, ни к чему не приведут и добавят мрачные моменты в историю их лживого обращения с иранцами, хотя когда-нибудь им (США – ред.) точно придется нести ответственность за свои меры", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД Ирана.