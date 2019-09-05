Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T01:30Z
https://ria.ru/20190905/1558319981.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_a54c2b9cfeaa290a30a4c4a84f6ea6bb.jpg
РИА Новости

МИД Ирана осудил заявление о награде за подрыв финансовых операций КСИР

01:30 05.09.2019
217
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Иран. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило заявление спецпредставителя госдепартамената США по Ирану Брайана Хука и расширение санкций в отношении Ирана, следует из заявления официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Ранее Хук заявил, что США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). Министерство финансов США сообщало, что Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.
"Активизация враждебных комментариев и отчаянных мер, самой нелепой из которых было вознаграждение за измену и шпионаж, является мерами, (принятыми – ред.) из отчаяния и разочарования для нанесения ударов по иранской нации. Однако подобные меры, как обычно, ни к чему не приведут и добавят мрачные моменты в историю их лживого обращения с иранцами, хотя когда-нибудь им (США – ред.) точно придется нести ответственность за свои меры", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД Ирана.
Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
Флаг Ирана. Архивное фото
12 августа, 10:30РИА Новости
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
600002
Обсудить 0
Корпус стражей исламской революцииМИД ИранаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал Иран ввести мораторий на смертную казнь
РИА
Новости
Белый дом в Вашингтоне
СМИ: Белый дом решил не отказываться от ламп накаливания к 2020 году
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США надеются на достижение "лучшего" соглашения с Ираном, заявили в Госдепе
Участники акции протеста в Гонконге.
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В госдепе ответили на обвинения Зарифа в пиратстве и шантаже его же словами
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
При теракте в Кабуле погибли не менее пяти иностранцев
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
В Кабуле после теракта эвакуировали около 400 иностранцев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро хочет разместить систему ПВО на границе с Колумбией во время учений
КНДР
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания, заявили в ООН
КНДР
Развитие мобильной сети в КНДР догоняет мировые тренды, заявили в ООН
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран даст сторонам ядерной сделки еще два месяца на ее реализацию
Флаги США и Китая
США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров
Иран
МИД Франции назвал важным возвращение к полному соблюдению иранской сделки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
Лента новостейМолния