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РИА Новости
Туризм

В ЮАР аквалангист выжил, случайно прострелив голову из гарпунного ружья

00:36 05.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре "Пятый Элемент"
Аквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре Пятый Элемент
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Аквалангист из ЮАР случайно выстрелил себе в голову из гарпуна во время подводной охоты недалеко от южноафриканского города Дурбан, сообщает Independent.
Конни Хэллоуэлл из ЮАР пытался спасти тонущих возле скал туристов, и не справился с ружьем.
"В это время нахлынула большая волна, я попытался убрать гарпун, но случайно нажал на курок и выстрелил себе в лицо", - рассказал он.
Стрела попала Кони в правую щеку и вышла возле левого уха. По счастливой случайности она не задела мозг и глаза. Дайвер смог выбраться на берег и попросить о помощи.
Местные жители помогли мужчине. Аквалангист был доставлен в больницу на вертолете, где врачи смогли удалить стрелу.
Пострадавший чудом избежал серьезных травм. На данный момент жизни дайвера ничего не угрожает, он бодр и идет на поправку.
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