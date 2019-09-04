Джонсон намекнул, что может вновь внести в парламент предложение о выборах

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидеру оппозиции Джереми Корбину еще раз обдумать идею проведения всеобщих выборов, намекнув тем самым, что правительство вновь внесет соответствующее предложение.

В среду вечером палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении внеочередных выборов 15 октября. Выборы не поддержали лейбористы, всегда ратовавшие за выборы, но не пожелавшие в данном случае поддержать премьера.

"Мне интересно, почему так произошло… Могу только предполагать причины, которые за этим кроются. Очевидная мысль – что он (Корбин) не думает, что сможет выиграть", - заявил Джонсон.

"Я бы предложил обдумать еще раз свою ненадежную позицию ", - добавил он.

Джонсон внес предложение о проведении всеобщих выборов после того, как депутаты в один день сразу в трех чтениях поддержали законопроект, обязывающий премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.