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РИА Новости

Джонсон намекнул, что может вновь внести в парламент предложение о выборах

23:59 04.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидеру оппозиции Джереми Корбину еще раз обдумать идею проведения всеобщих выборов, намекнув тем самым, что правительство вновь внесет соответствующее предложение.
В среду вечером палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении внеочередных выборов 15 октября. Выборы не поддержали лейбористы, всегда ратовавшие за выборы, но не пожелавшие в данном случае поддержать премьера.
"Мне интересно, почему так произошло… Могу только предполагать причины, которые за этим кроются. Очевидная мысль – что он (Корбин) не думает, что сможет выиграть", - заявил Джонсон.
"Я бы предложил обдумать еще раз свою ненадежную позицию ", - добавил он.
Вестминстерский дворец в Лондоне
Вчера, 23:55РИА Новости
Парламент Британии не поддержал идею о внеочередных выборах 15 октября
Джонсон внес предложение о проведении всеобщих выборов после того, как депутаты в один день сразу в трех чтениях поддержали законопроект, обязывающий премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияЛондонВ мире
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