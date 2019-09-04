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РИА Новости

Парламент Британии не поддержал идею о внеочередных выборах 15 октября

23:55 04.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября, свидетельствуют результаты голосования.
Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов, то есть 434 парламентариев. За проведение выборов проголосовали всего 298 депутатов, против - 56.
Ранее фракции лейбористов и шотландских националистов заявляли, что будут голосовать против проведения выборов. Оппозиция опасалась, что добившись выборов, Джонсон не станет проводить их в обозначенную дату, а, пользуясь приостановкой работы парламента, осуществит Brexit без сделки и проведет выборы уже после выхода Британии из ЕС. Представители оппозиции заявили, что будут обсуждать выборы только после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit и об условиях соглашения о выходе.
Провести внеочередные парламентские выборы Джонсон предложил после того, как палата общин приняла законопроект о предотвращении Brexit без сделки 31 октября.
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