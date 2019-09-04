Парламент Британии не поддержал идею о внеочередных выборах 15 октября

Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов, то есть 434 парламентариев. За проведение выборов проголосовали всего 298 депутатов, против - 56.

Ранее фракции лейбористов и шотландских националистов заявляли, что будут голосовать против проведения выборов. Оппозиция опасалась, что добившись выборов, Джонсон не станет проводить их в обозначенную дату, а, пользуясь приостановкой работы парламента, осуществит Brexit без сделки и проведет выборы уже после выхода Британии из ЕС. Представители оппозиции заявили, что будут обсуждать выборы только после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit и об условиях соглашения о выходе.