Греция настаивает на возвращении скульптур Парфенона из Британии

АФИНЫ, 4 сен - РИА Новости. Греция считает незаконным вывоз скульптур Парфенона в Великобританию и настаивает на их возвращении, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в среду.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью воскресному выпуску британской газеты Observer сказал, что обратится к премьеру Великобритании Борису Джонсону с просьбой предоставить скульптуры Греции "как первый шаг" на 200-летие начала освободительной войны 1821 года. Это заявление оппозиция восприняла как отказ от прав на скульптуры, незаконно вывезенные британским посланником в Константинополе в начале 19-го века.

"Инициатива премьер-министра потрясла застойные воды в этом главном вопросе - возвращении скульптур Парфенона на их место", - сказал Петсас.

По его словам, люди культуры поддержали эту инициативу Мицотакиса, поскольку он ясно заявил в интервью Observer, что "требование о возвращении скульптур не нарушено" и что Британский музей "проигрывает битву".

Британский музей практически сразу прекратил дискуссию о предоставлении скульптур Парфенона Греции в честь 200-летия революции 1821 года.

Представитель Британского музея Ханна Болтон сказала, что обязательным условием для любых дебатов о предоставлении скульптур Парфенона является признание Британии в качестве их законного владельца. Аналогичные заявления сделали директор музея и представитель британского премьер-министра.

Лидер оппозиции, бывший премьер Греции Алексис Ципрас заявил через Facebook, что инициатива Мицотакиса "позволяет Британскому музею выступать в качестве законного владельца" скульптур.

"Но поскольку вопросы защиты нашего культурного наследия важнее, чем внутриполитическая конфронтация, я не буду останавливаться на провале правительства", - добавил лидер оппозиции, подчеркнув, что он будет призывать правительство "прекратить лить воду на мельницу британцев" и вместо писем об одолжении требовать окончательного возвращения скульптур по случаю 200-летия греческой революции.

В правительстве в ответ поинтересовались, что сам Ципрас сделал для этого, и предложили вместо того, чтобы искажать заявления премьера, всячески содействовать выполнению требований Греции.

Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение – фирман визиря на их вывоз.