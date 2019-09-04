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РИА Новости

Twitter отключил возможность оставлять записи с помощью SMS

23:16 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter
Страница социальной сети Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно отключила возможность оставлять записи с телефона с помощью SMS, говорится в сообщении, размещенном на корпоративном аккаунте соцсети.
"Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения SMS, чтобы защитить учетные записи. Мы скоро восстановим эту функцию на рынках, которым SMS нужны для надежной связи. Мы работаем над более долгосрочной стратегией для данной функции", - говорится в сообщении.
Facebook
Вчера, 18:08РИА Новости
Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
Twitter не сообщает, по каким причинам было принято данное решение.
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