Twitter отключил возможность оставлять записи с помощью SMS

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно отключила возможность оставлять записи с телефона с помощью SMS, говорится в сообщении, размещенном на корпоративном аккаунте соцсети.

"Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения SMS, чтобы защитить учетные записи. Мы скоро восстановим эту функцию на рынках, которым SMS нужны для надежной связи. Мы работаем над более долгосрочной стратегией для данной функции", - говорится в сообщении.