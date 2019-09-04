Британии грозит глубокий общественно-политический кризис, считают в Госдуме

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Действия британского премьера Бориса Джонсона по Brexit могут ввергнуть Британию в глубокий общественно-политический кризис, заявил в среду РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Стремление Бориса Джонсона доказать британцам и западным партнерам свою принципиальность по вопросу выхода из ЕС способно ввергнуть Великобританию в глубокий общественно-политический кризис с серьезными последствиями для граждан", - сказал Железняк.
По мнению депутата, Тереза Мэй оставила своему приемнику весомый груз проблем и внутренних противоречий, а главное - незавершенный Brexit.
"Новый премьер-министр со своей жесткой позицией по разрыву отношений с ЕС явно удобен для поддерживающих его США и демонстрирует свою готовность выходить из Евросоюза без сделки. Складывается впечатление, что Brexit стал самоцелью Джонсона, который готов поступиться не только своими однопартийцами в парламенте, но и интересами жителей Великобритании", - отметил он.
Железняк считает, что достичь разумного итога крайне затруднительно в условиях противостояния премьер-министра и парламента. "Здравомыслящая часть британского парламента понимает, что вариант выхода без соглашения, на который толкает страну господин Джонсон, приведет к жестким последствиям для Великобритании и негативно отразится на гражданах. Сокрытие от общественности данных о грядущих последствиях выхода из ЕС без соглашения свидетельствует об отсутствии у главы кабинета министров четкого понимания - что будет со страной после 31 октября. Это выглядит безответственным шагом премьер-министра, который за попыткой доказать свою состоятельность рискует будущим страны", - заключил член комитета по международным делам ГД.