Британии грозит глубокий общественно-политический кризис, считают в Госдуме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Действия британского премьера Бориса Джонсона по Brexit могут ввергнуть Британию в глубокий общественно-политический кризис, заявил в среду РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Стремление Бориса Джонсона доказать британцам и западным партнерам свою принципиальность по вопросу выхода из ЕС способно ввергнуть Великобританию в глубокий общественно-политический кризис с серьезными последствиями для граждан", - сказал Железняк.

По мнению депутата, Тереза Мэй оставила своему приемнику весомый груз проблем и внутренних противоречий, а главное - незавершенный Brexit.

"Новый премьер-министр со своей жесткой позицией по разрыву отношений с ЕС явно удобен для поддерживающих его США и демонстрирует свою готовность выходить из Евросоюза без сделки. Складывается впечатление, что Brexit стал самоцелью Джонсона, который готов поступиться не только своими однопартийцами в парламенте, но и интересами жителей Великобритании", - отметил он.