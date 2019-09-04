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РИА Новости

Корбин призвал Джонсона вынести свои планы по Brexit на референдум

22:38 04.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Планы британского премьера по переговорам с ЕС об условиях новой сделки по Brexit должны быть вынесены на всенародное голосование, заявил лидер британской оппозиции Джереми Корбин.
"Премьер-министр заявляет, что у него есть стратегия, но не говорит нам, в чем она состоит. Он даже не может рассказать о ней Евросоюзу. На самом деле, у него (премьера) ничего нет. Если у него есть план, то он должен представить его народу - на референдуме или во время всеобщих выборов", - сказал Корбин, выступая в парламенте после того, как Джонсон внес на рассмотрение палаты общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
Вчера, 17:51Радио
Корбин обвинил Джонсона в сокрытии опасных последствий Brexit
В конце августа Джонсон предложил лидерам ЕС изменить текст соглашения, убрав из него положения о границе с Ирландией, что не вызвало энтузиазма в Брюсселе. Канцлер Германии Ангела Меркель дала Британии 30 дней на подготовку новых предложений по Brexit. С тех пор, несмотря на постоянные заявления Джонсона о том, что "переговоры с Брюсселем идут активно", не было представлено никаких свидетельств того, что правительство разработало какие-либо предложения.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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