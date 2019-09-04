Корбин призвал Джонсона вынести свои планы по Brexit на референдум

"Премьер-министр заявляет, что у него есть стратегия, но не говорит нам, в чем она состоит. Он даже не может рассказать о ней Евросоюзу. На самом деле, у него (премьера) ничего нет. Если у него есть план, то он должен представить его народу - на референдуме или во время всеобщих выборов", - сказал Корбин, выступая в парламенте после того, как Джонсон внес на рассмотрение палаты общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.