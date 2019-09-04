Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T22:34Z
https://ria.ru/20190904/1558318357.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149077/73/1490777371_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_1d6f6bd3ef64824427f5ab92a186ba64.jpg
РИА Новости

Совбез Белоруссии назвал причину укрепления границы с Украиной

22:34 04.09.2019
2414
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Белоруссия не намерена допускать нелегальный ввоз оружия на свою территорию с Украины, будет укреплять и совершенствовать охрану государственной границы, сообщил в среду госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась.
"Мы выстраиваем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями, неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пределами пунктов пропуска. Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседним государством", - заявил госсекретарь в эфире телеканала "Беларусь 1", касаясь ситуации на границе с Украиной. Он добавил, что учитываются те риски, которые исходят с соседней территории.
Зась пояснил, что можно ознакомиться с данными украинской, "сколько тысяч единиц оружия находится в свободном доступе". "Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - сказал он.
Зась подчеркнул, что Белоруссия не закрывает пункты пропуска с Украиной, а совершенствует их. "Мы их совершенствуем, развиваем, увеличиваем пассажиропотоки и рады всем гостям, которые к нам приходят с благими намерениями, учиться, работать и даже жить", - подчеркнул он.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
3 сентября, 13:05Радио
"Жди терроризма". Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
7801101
Ситуация на УкраинеСтанислав ЗасьМинскБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
В ДНР считают приглашение представителей России в СЦКК уловкой Киева
РИА
Новости
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Флаги ЕС
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Лента
новостей
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Вестминстерский дворец
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Мэр Киева Виталий Кличко
Киевсовет попросил Зеленского вернуть Кличко
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов
База сборной Дании на время ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
Турецкие отельеры прокомментировали трагедии с туристами в бассейнах
Молодые ученые в лаборатории
Ученые назвали смертельно опасные напитки
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния