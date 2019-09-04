Совбез Белоруссии назвал причину укрепления границы с Украиной

Зась пояснил, что можно ознакомиться с данными украинской, "сколько тысяч единиц оружия находится в свободном доступе". "Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - сказал он.