Совбез Белоруссии назвал причину укрепления границы с Украиной

МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Белоруссия не намерена допускать нелегальный ввоз оружия на свою территорию с Украины, будет укреплять и совершенствовать охрану государственной границы, сообщил в среду госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась.
"Мы выстраиваем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями, неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пределами пунктов пропуска. Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседним государством", - заявил госсекретарь в эфире телеканала "Беларусь 1", касаясь ситуации на границе с Украиной. Он добавил, что учитываются те риски, которые исходят с соседней территории.
Зась пояснил, что можно ознакомиться с данными украинской, "сколько тысяч единиц оружия находится в свободном доступе". "Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - сказал он.
Зась подчеркнул, что Белоруссия не закрывает пункты пропуска с Украиной, а совершенствует их. "Мы их совершенствуем, развиваем, увеличиваем пассажиропотоки и рады всем гостям, которые к нам приходят с благими намерениями, учиться, работать и даже жить", - подчеркнул он.
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