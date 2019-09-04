Джонсон предложил парламенту рассмотреть вопрос о дате внеочередных выборов

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы после того, как палата общин приняла законопроект о предотвращении Brexit без сделки 31 октября.

"Если такой законопроект принят (о переносе сроков Brexit), то правительству будет невозможно выполнять свои обязанности (в части обеспечения процесса Brexit). Должны быть проведены выборы и назначены на вторник, 15 октября", - сказал Джонсон, выступая в парламенте в среду вечером.

"Этот закон отобрал у страны право решать, как долго она будет оставаться в ЕС. Теперь страна должна решить, кто - лидер оппозиции или я - отправится в Брюссель для переговоров с ЕС", - добавил Джонсон.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление с Brexit, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорей пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.

Внеочередные выборы, как считают оппоненты премьера, позволят Джонсону "повесить" ответственность за дальнейшую неопределенность и нестабильность на мятежных парламентариев, одновременно дав премьеру шанс упрочить позиции Консервативной партии в парламенте и беспрепятственно вывести страну из ЕС без соглашения.