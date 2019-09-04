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РИА Новости

Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit

22:06 04.09.2019 (обновлено: 05:53 05.09.2019)
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© Фото : MgimelfarbВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© Фото : Mgimelfarb
ЛОНДОН, 4 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом.
Соответствующий законопроект в первый день работы парламента после каникул внесла группа парламентариев, выступающая против жесткого Brexit. При голосовании в среду его поддержали 327 депутатов, против выступили 299.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
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Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.
Теперь, как ожидается, премьер в ответ на действия парламентариев внесет предложение о проведении выборов 15 октября. Таким образом, отмечают источники, Джонсон "повесит" ответственность за дальнейшую неопределенность и нестабильность на мятежных парламентариев.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонПалата общин ВеликобританииЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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