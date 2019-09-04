Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit

ЛОНДОН, 4 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом.

Соответствующий законопроект в первый день работы парламента после каникул внесла группа парламентариев, выступающая против жесткого Brexit. При голосовании в среду его поддержали 327 депутатов, против выступили 299.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.