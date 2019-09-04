Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T04:40Z
https://ria.ru/20190904/1558317903.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155691/23/1556912319_0:90:3059:1810_1036x0_80_0_0_0079a7d33bab35c3e25809e8ea571414.jpg
РИА Новости

Киевсовет попросил Зеленского вернуть Кличко

21:57 04.09.2019 (обновлено: 04:40 05.09.2019)
4998
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Главы депутатских фракций Киевсовета обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой вновь назначить мэра города Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), при этом пока заявления об его увольнении не было.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис Зеленского с представлением на увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Сам Кличко обвинил кабмин в попытке ввести двоевластие в украинской столице и установить прямое президентское управление.
"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к вам (с просьбой) назначить на должность председателя КГГА Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении глав депутатских фракций Киевсовета.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, должность главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
Мэр Киева Виталий Кличко
Вчера, 17:21РИА Новости
Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году
3492009
Ситуация на УкраинеКиевский городской советВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаги ЕС
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
РИА
Новости
Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе
Совбез Белоруссии назвал причину укрепления границы с Украиной
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Лента
новостей
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
В ДНР считают приглашение представителей России в СЦКК уловкой Киева
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
Украина задумалась о возвращении российских наблюдателей в Донбасс
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Вестминстерский дворец
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Фрегат класса O.H. Perry
Украинский генерал призвал заменить "москитный флот" фрегатами из США
Участники марша вышиванок в Киеве. 19 мая 2018
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния