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РИА Новости

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

21:37 04.09.2019 (обновлено: 22:31 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
Причиной стало вступление в силу директивы 2019/523, направленной на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов. Директива касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей.
С 1 сентября все государства, не входящие в ЕС, должны предоставить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов. Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа не последовало, отмечается в сообщении ассоциации. Сколько займет процедура получения разрешения от Брюсселя, неизвестно.
Украинские производители пытаются в частном порядке решить вопрос поставок.
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Перевод Украины на "европейские рельсы": на носу веерные отключения
По подсчетам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если Евросоюз не откажется от своего решения, то потери одних лишь поставщиков яблок составят около пяти миллионов долларов, или 15% экспортной выручки.
Власти Украины в течение долгого времени пытаются придерживаться "европейского" курса. Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В декабре 2015 года кабмин страны принял постановление об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ. Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает зона свободной торговли с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Так, в 2018 году Киев исчерпал квоту на мед за 11 дней.
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первые ласточки отказа ЕС , затем отказ помощи в евро.Закупки угля, газа по завышенным ценам, выплата долгов -все это не прибавляет бюджет.Сами этого добивались
4 сентября, 22:26
людмила хохлова
14361003
Экспорт овощей и фруктов составляет 35 млн. долларов?....это всё, на что способна , точнее уже не способна Украина?
4 сентября, 22:18
Константин Чистов
84521001
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