Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Причиной стало вступление в силу директивы 2019/523, направленной на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов. Директива касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других овощей.

С 1 сентября все государства, не входящие в ЕС, должны предоставить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов. Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако ответа не последовало, отмечается в сообщении ассоциации. Сколько займет процедура получения разрешения от Брюсселя, неизвестно.

Украинские производители пытаются в частном порядке решить вопрос поставок.

По подсчетам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, если Евросоюз не откажется от своего решения, то потери одних лишь поставщиков яблок составят около пяти миллионов долларов, или 15% экспортной выручки.