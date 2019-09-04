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РИА Новости

Зеленский предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду янтаря

19:32 04.09.2019 (обновлено: 21:34 04.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за незаконную добычу и контрабанду янтаря, сообщается в среду на сайте парламента.
Ранее Зеленский поручил до 1 декабря принять закон о добычи янтаря.
"Законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за перемещение янтаря через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля (контрабанда)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, президент предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную добычу, реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку незаконно добытого янтаря. Документ также предполагает введение нормы о спецконфискации за незаконную добычу янтаря.
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В частности, за незаконную добычу янтаря предлагается наказывать штрафом на сумму от 11,9 тысяч гривен (470 долларов) до 51 тысячи гривен (2 тысячи долларов) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Реализация, приобретение, хранение, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря предполагает наказание в виде штрафа от 51 тысячи гривен (2тысяч долларов) до 170 тысяч гривен (6,7 тысячи долларов) или ограничением свободы на срок от трех до шести лет или лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные группой лиц либо повторно, либо в особо крупных размерах, а также совершенные на территориях природных заповедников предлагается наказывать лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
При этом контрабанду незаконно добытого янтаря Зеленский предлагает приравнять к контрабанде оружия и взрывчатки, а также культурных ценностей и наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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