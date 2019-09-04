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РИА Новости
Восточный экономический форум

Медведчук примет участие в ВЭФ во Владивостоке

21:13 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук примет участие в международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба партии.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет и дальше работать на благо народа и в интересах Украины. По решению стратегического совета нашей партии председатель политсовета Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке",- говорится сообщении.
В партии считают важными вопросы как транзита газа через Украину, так и "возвращения страны в число успешных и надежных транзитеров товаров из стран Азии в ЕС".
"Все наши соседи – Россия, Казахстан, Белоруссия, Польша - участвуют в глобальном проекте "Один пояс, один путь". В рамках этого проекта в странах-участницах строятся железные дороги, автомагистрали, унифицируются таможенные правила и процедуры, что позволит доставлять китайские товары в ЕС за короткий срок", - добавили в "Оппозиционной платформе – За жизнь".
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
3 сентября, 14:28РИА Новости
Медведчук оценил идею обеспечить рост экономики Украины на 40% за пять лет
Во фракцию "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Раде входят 44 человека. Всего в Раде 450 мест.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВладивостокРоссияУкраинаВ миреЭкономика
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