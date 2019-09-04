Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Воздушное судно задержали в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр. Среди них оказался Майкл Брэдли, направлявшийся в отпуск с женой и маленькими детьми. Мужчина отказался ждать несколько часов резервный рейс и предложил ЕasyJet взять обязанности пилота на себя. Он связался с администрацией авиакомпании и сообщил, что у него есть при себе удостоверение пилота. Ему перезвонили менее чем через минуту и согласились посадить его за штурвал.