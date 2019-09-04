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РИА Новости

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

21:26 04.09.2019 (обновлено: 21:29 04.09.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Andrew Thomas / G-EZFX Airbus A319-111 (cn 4385) Easyjet.Самолет авиакомпании EasyJet в аэропорту Манчестера
Самолет авиакомпании EasyJet в аэропорту Манчестера
CC BY-SA 2.0 / Andrew Thomas / G-EZFX Airbus A319-111 (cn 4385) Easyjet.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пассажир самолета британской авиакомпании ЕasyJet, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на рейс пилота. Об этом газета Manchester Evening News.
Воздушное судно задержали в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр. Среди них оказался Майкл Брэдли, направлявшийся в отпуск с женой и маленькими детьми. Мужчина отказался ждать несколько часов резервный рейс и предложил ЕasyJet взять обязанности пилота на себя. Он связался с администрацией авиакомпании и сообщил, что у него есть при себе удостоверение пилота. Ему перезвонили менее чем через минуту и согласились посадить его за штурвал.
Представители ЕasyJet поблагодарили Брэдли за то, что он помог пассажирам самолета вовремя добраться до места назначения.
В авиакомпании уточнили, что мужчине позволили управлять воздушным судном после тщательной проверки.
"Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего", — сообщили в ЕasyJet.
Пассажирский самолет в небе
29 августа, 13:04РИА Новости
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EasyJetВеликобританияИспанияМанчестерВ мире
Популярные комментарии
Думаю это был ИХ ЖЕ пилот. Просто ехал в отпуск с семьёй. Странно, если бы он полетел "чужой" компанией.
5 сентября, 00:49
Kot Piter
2200000
Ишь ты! Идея! Надо всего лишь пригласить к нам, ну допустим Трампа, угостить по -русски, чтоб не смог на завтра головы поднять, а в это время - ррраз! И ответный визит! Что? Ваш президент не вышел на работу? Ничего, я легко его смогу заменить!))))))))))))))))))) И все проблемы международных отношений решены! Дарю идею. Бесплатно.
5 сентября, 07:36
olga-sokolova-1968
0140000
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