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РИА Новости

В "Оппозиционной платформе" заявили о формировании диктатуры на Украине

20:13 04.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива считает, что в случае переподчинения Нацгвардии президенту Владимиру Зеленскому в стране может установиться диктатура.
Ранее Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел и передать в управление президенту.
"Сегодня под красочным названием "демократия" офис президента создает такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жесткую диктатуру. Я не вижу смысла выносить данный законопроект (о переподчинении Нацгвардии президенту Украины - ред.) на рассмотрение Верховной рады. Кроме того, это потребует внести в конституцию изменения и расширить президентские полномочия", - сказал Кива в эфире телеканала NewsOne в среду.
По его словам, согласно конституции, основная функция Нацгвардии – это охрана общественного порядка, и поэтому она подчиняется МВД.
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"Советники президента, которые находятся рядом с ним, представляют интересы разных коммерческих групп и политических структур. И кто вкладывает в уши главы государства нужную информацию – для украинцев секрет. Демократия должна иметь возможность защищаться. А та ситуация, которая сегодня разворачивается в стране, — это начало процесса формирования диктатуры", – добавил Кива.
Согласно закону Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, ее деятельность направляется и координируется кабмином через МВД. В пояснительной записке к законопроекту необходимость такого решения разъясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не относится к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.
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Ситуация на УкраинеИлья КиваВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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