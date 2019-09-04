В "Оппозиционной платформе" заявили о формировании диктатуры на Украине

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива считает, что в случае переподчинения Нацгвардии президенту Владимиру Зеленскому в стране может установиться диктатура.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел и передать в управление президенту.

"Сегодня под красочным названием "демократия" офис президента создает такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жесткую диктатуру. Я не вижу смысла выносить данный законопроект (о переподчинении Нацгвардии президенту Украины - ред.) на рассмотрение Верховной рады. Кроме того, это потребует внести в конституцию изменения и расширить президентские полномочия", - сказал Кива в эфире телеканала NewsOne в среду.

По его словам, согласно конституции, основная функция Нацгвардии – это охрана общественного порядка, и поэтому она подчиняется МВД.

"Советники президента, которые находятся рядом с ним, представляют интересы разных коммерческих групп и политических структур. И кто вкладывает в уши главы государства нужную информацию – для украинцев секрет. Демократия должна иметь возможность защищаться. А та ситуация, которая сегодня разворачивается в стране, — это начало процесса формирования диктатуры", – добавил Кива.