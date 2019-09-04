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РИА Новости

Эксперт рассказала, почему Джонсон проигнорировал вопрос Корбина

19:36 04.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел от ответа на вопрос лидера оппозиции Джереми Корбина в ходе выступления в парламенте, но ничего незаконного в этом нет, хотя это и идет вразрез с политической культурой страны, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Ранее в ходе выступления в парламенте Корбин рассказал, что ознакомился с утечкой правительственных документов, в которых описываются проблемы, с которыми столкнется Британия сразу же, как только покинет ЕС без соглашения. В частности, прервутся поставки продовольствия, в портах на границе начнутся многочасовые задержки. Лидер оппозиции заявил, что на его первый же вопрос сегодня о последствиях выхода из ЕС без соглашения Джонсон не ответил, и сказал, что премьер-министр скрывает факты.
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Эксперт рассказала, что "в принципе речь идет о документе о последствиях Brexit для Британии, о том, что в Британии возникнет дефицит продовольствия и медикаментов, помимо больших задержек в завозе товаров в Британию и из Британии".
"Джонсон, конечно, слукавил, когда не ответил на вопрос Джереми Корбина, но сейчас такие конституционные установления и правила, которые раньше считались просто атрибутом политической культуры и в законе нигде не были прописаны, идут как бы на разрыв, их растягивают до невозможности", - сказала Ананьева.
По ее словам, "так, например, Джонсон объявил о перерыве работы парламента". "Обычно такой перерыв длится три недели, а Джонсон его продлил до пяти недель. Ничего незаконного в этом нет, но это нарушает традиционные установления политической культуры, политической практики. Сейчас мы видим много таких ситуаций, которые просто раскачивают Британию", - считает эксперт.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.
Ввиду предстоящего замораживания работы парламента со следующей недели и до середины октября законопроект для вступления в силу должен пройти все законодательные стадии уже к следующему понедельнику. Несмотря на то, что противников "жесткого" Brexit в обеих палатах большинство, его сторонники, особенно в палате лордов, вероятно, будут всячески затягивать процесс с тем, чтобы в итоге времени на принятие законопроекта не осталось.
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Выход Британии из ЕвросоюзаДжереми КорбинБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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