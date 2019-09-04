Эксперт рассказала, почему Джонсон проигнорировал вопрос Корбина

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел от ответа на вопрос лидера оппозиции Джереми Корбина в ходе выступления в парламенте, но ничего незаконного в этом нет, хотя это и идет вразрез с политической культурой страны, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Ранее в ходе выступления в парламенте Корбин рассказал, что ознакомился с утечкой правительственных документов, в которых описываются проблемы, с которыми столкнется Британия сразу же, как только покинет ЕС без соглашения. В частности, прервутся поставки продовольствия, в портах на границе начнутся многочасовые задержки. Лидер оппозиции заявил, что на его первый же вопрос сегодня о последствиях выхода из ЕС без соглашения Джонсон не ответил, и сказал, что премьер-министр скрывает факты.

Эксперт рассказала, что "в принципе речь идет о документе о последствиях Brexit для Британии, о том, что в Британии возникнет дефицит продовольствия и медикаментов, помимо больших задержек в завозе товаров в Британию и из Британии".

"Джонсон, конечно, слукавил, когда не ответил на вопрос Джереми Корбина, но сейчас такие конституционные установления и правила, которые раньше считались просто атрибутом политической культуры и в законе нигде не были прописаны, идут как бы на разрыв, их растягивают до невозможности", - сказала Ананьева.

По ее словам, "так, например, Джонсон объявил о перерыве работы парламента". "Обычно такой перерыв длится три недели, а Джонсон его продлил до пяти недель. Ничего незаконного в этом нет, но это нарушает традиционные установления политической культуры, политической практики. Сейчас мы видим много таких ситуаций, которые просто раскачивают Британию", - считает эксперт.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.