Турецкие отельеры прокомментировали трагедии с туристами в бассейнах

База сборной Дании на время ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото

АНКАРА, 4 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Причины несчастных случаев с туристами в турецких отелях необходимо расследовать, виновные в гибели отдыхающих должны быть наказаны. Но и сами туристы должны заботиться о своей безопасности, не оставлять детей без присмотра, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Как сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар в Аланье утонула девочка из России 2013 года рождения. За последнее время это уже не первый несчастный случай, который произошел с россиянами на курортах Турции.

"Если налицо халатность отеля, то, разумеется, нужно проводить расследование и наказывать виновных. Есть определенные правила безопасности и строгое требование обязательного присутствия взрослых рядом с детьми", - сказал Осман Айык.

По его словам, бассейны в турецких отелях и аквапарках соответствуют всем международным нормам и имеют международные сертификаты.

"Во всех бассейнах и аквапарках работают спасатели, постоянно контролируется качество и безопасность воды. Конечно, специальные сотрудники в отеле способны оказать первую помощь. Однако, несмотря на все принимаемые меры, могут происходить несчастным случаи", - отметил собеседник агентства.

По его словам, туристы должны быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности: не заходить в воду в часы, когда бассейн считается закрытым или прыгать в него в запрещенных местах. Необходимо учитывать свое состояние здоровья и физические возможности для пребывания в воде и, конечно, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Во вторник СМИ сообщили о смерти 19-летней студентки в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда девушка была доставлена 30 августа из турецкого аквапарка Sealanya Sea Park.

Двадцать восьмого августа в Турции скончалась 12-летняя Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме.