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РИА Новости
Туризм

Турецкие отельеры прокомментировали трагедии с туристами в бассейнах

20:30 04.09.2019 (обновлено: 04:32 05.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБаза сборной Дании на время ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
База сборной Дании на время ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Причины несчастных случаев с туристами в турецких отелях необходимо расследовать, виновные в гибели отдыхающих должны быть наказаны. Но и сами туристы должны заботиться о своей безопасности, не оставлять детей без присмотра, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Как сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар в Аланье утонула девочка из России 2013 года рождения. За последнее время это уже не первый несчастный случай, который произошел с россиянами на курортах Турции.
"Если налицо халатность отеля, то, разумеется, нужно проводить расследование и наказывать виновных. Есть определенные правила безопасности и строгое требование обязательного присутствия взрослых рядом с детьми", - сказал Осман Айык.
По его словам, бассейны в турецких отелях и аквапарках соответствуют всем международным нормам и имеют международные сертификаты.
"Во всех бассейнах и аквапарках работают спасатели, постоянно контролируется качество и безопасность воды. Конечно, специальные сотрудники в отеле способны оказать первую помощь. Однако, несмотря на все принимаемые меры, могут происходить несчастным случаи", - отметил собеседник агентства.
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По его словам, туристы должны быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности: не заходить в воду в часы, когда бассейн считается закрытым или прыгать в него в запрещенных местах. Необходимо учитывать свое состояние здоровья и физические возможности для пребывания в воде и, конечно, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.
Во вторник СМИ сообщили о смерти 19-летней студентки в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда девушка была доставлена 30 августа из турецкого аквапарка Sealanya Sea Park.
Двадцать восьмого августа в Турции скончалась 12-летняя Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме.
Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.
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Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
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