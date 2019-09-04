В Минздраве назвали основные факторы развития рака

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Научная Россия"

Отвечая на вопросы журналистов на полях Восточного экономического форума, врач отметил, что Всемирной организацией здравоохранения доказано существенное влияние образа жизни на возникновение рака. При этом курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя — это три главные причины онкологии, сказал Каприн.

"Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки", — пояснил он.

Кроме того, к онкологии приводит злоупотребление красным мясом, а также частый контакт с химическими веществами, такими как асбест и некоторые красители.

Каприн заметил, что в России в последнее время значительно сократилось число курильщиков.