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РИА Новости
Восточный экономический форум

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

19:28 04.09.2019 (обновлено: 23:05 04.09.2019)
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Научная Россия".
Отвечая на вопросы журналистов на полях Восточного экономического форума, врач отметил, что Всемирной организацией здравоохранения доказано существенное влияние образа жизни на возникновение рака. При этом курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя — это три главные причины онкологии, сказал Каприн.
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"Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки", — пояснил он.
Кроме того, к онкологии приводит злоупотребление красным мясом, а также частый контакт с химическими веществами, такими как асбест и некоторые красители.
Каприн заметил, что в России в последнее время значительно сократилось число курильщиков.
"Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением", — рассказал он.
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Восточный экономический форумАндрей КапринМинистерство здравоохранения РФВладивостокРоссияОбщество
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На сколько мне известно к благополучному исходу лечения относится раннее обнаружение онкологии. И вот теперь. Я пенсионер, пенсия примерно 14 т.рублей. При прохождении мед осмотра на Флюорогра́фии обнаружили затемнение в лёгких, направили в городскую больницу .Оттуда направили провести компьютерную томографию в онкодиспансер. И тут оказалось что такая томограмма платная, очень платная. При пенсии примегно 14 т. рублей ЖКХ 5 т.р. томограмма 6 т.р. остаётся на жизнь три тысячи рублей. Я отказался от томограммы. Какая разница от болячки умереть или от голода. И не факт , что болячка подтвердится. История свежая ,недели не прошло. Дело происходит в Пскове.
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