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РИА Новости

Выборы под контролем: наблюдатели-общественники готовы к работе 8 сентября

19:15 04.09.2019 (обновлено: 19:30 04.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТрансляция изображений с камер наблюдения, установленных на избирательных участках
Трансляция изображений с камер наблюдения, установленных на избирательных участках
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. 8 сентября, в единый день голосования, за ходом избирательной кампании 2019 года будут наблюдать рабочие группы, сформированные Общественной палатой РФ, Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, общероссийским общественным движением "Корпус "За чистые выборы" и ассоциацией "Гражданский контроль". О ходе мониторингового процесса и работе наблюдателей рассказали руководители организаций на пресс-конференции в Москве.
Тысячи наблюдателей и новые участки в цифровом формате
Общее количество наблюдателей, подготовленных Общественной палатой, составляет почти 39 тысяч человек, из которых 35 тысяч – это региональные представители, сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов. При этом он отметил, что все наблюдатели будут трудиться на добровольных началах.
Он отметил, что Общественная палата РФ относительно недавно получила право осуществлять наблюдение во всех регионах, кроме нескольких, в том числе Санкт-Петербурга и Севастополя. Впервые общественное наблюдение было организовано во время прошлогодней президентской кампании. В настоящее время наблюдатели от ОП действуют на всех уровнях выборов.
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Также, по его словам, Общественная палата принимает активное участие в эксперименте по созданию цифровых избирательных участков. Пока система отлажена в Москве, ею могут воспользоваться лица, зарегистрированные на портале госуслуги.
"К 2021 году на федеральные выборы будет подготовлено до 5 тысяч таких участков в разных городах", – сказал Точенов.
Ситуационные центры и мониторинг обращений
Движение "Корпус "За честные выборы" подготовило в этом году около 11 тысяч общественных наблюдателей, рассказала руководитель исполкома движения Алена Булгакова.
В ходе подготовки использовались различные форматы: очные лекции при участии известных юристов, а также открытые семинары в ведущих вузах. Особенно Булгакова отметила актуальность мастер-классов по психологическим основам работы на избирательном участке.
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"Корпус "За честные выборы" также развернул работу ситуационных центров в 16 регионах страны. Федеральный центр, который будет обрабатывать общую информацию о текущих выборах, будет сформирован в Москве.
"На площадке "Ночь выборов" мы будем ежечасно представлять информацию из регионов", – рассказала Булгакова. Там же будет презентовано мобильное приложение для наблюдателей.
Также при поддержке "Корпуса" функционирует телефон горячей линии и в ходе кампании мобильные группы проводят проверку по обращениям совместно с Общественной палатой.
Борьба с фейками
За конфликтными ситуациями в ходе избирательной кампании следят и специальные мониторинговые группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, отметил сопредседатель рабочей группы по выборам СПЧ Игорь Борисов.
"На выборах региональные группы наблюдателей будут работать в 14 субъектах, сейчас они действуют в Москве, Севастополе и Челябинске. Ситуацию мы оцениваем как вполне нормальную, она соответствует конкурентной", – рассказал Борисов.
Основной проблемой в работе спикер назвал увеличение фейковых новостей, направленных на дискредитацию выборов как демократического процесса.
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"Из 1000 информационных сообщений о кампании около 20% посвящены нарушениям, связанным с организацией проведения выборов. Они проверяются и определяются как фейковые. Такие сообщения засоряют информационное пространство и дискредитирует честность процедуры выборов", – подчеркнул он.
Борисов также сообщил, что СПЧ направил обращение для приведения карты нарушений на выборах в соответствие с действительным положением дел и авторы проекта обещали содействие в этом вопросе.
"Свобода слова должна существовать, но также она должна отвечать четким требованиям достоверности", – отметил спикер.
К выборам привлекут международных экспертов
Ассоциация "Гражданский контроль", по словам ее сопредседателя Александра Брода, использует для наблюдения за ходом избирательной кампании регулярные социальные обзвоны, информация от населения передается в СМИ и размещается в социальных сетях.
"В ходе этой кампании уже нами были посещены 25 субъектов РФ и проведены круглые столы. Задачи у всех центров едины – это подготовка наблюдателей, мониторинг и работа с избирателями", – рассказал Брод.
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Он добавил, что особое внимание в этом году было уделено Санкт-Петербургу – туда впервые были приглашены международные эксперты из Нидерландов.
"В день голосования мы пригласим экспертов из Англии и Франции. Это обеспечит открытость и объективность в оценке избирательной кампании со стороны зарубежных экспертов", – отметил спикер.
Помимо этого Брод сообщил, что ассоциация привлекла и медианаблюдателей – владельцев 120 популярных аккаунтов в социальных сетях – для отслеживания фейковой информации.
"Необходимо, чтобы на этих выборах конкуренция осталась, а склоки ушли. Эта верная формула должна применяться повсеместно", – заметил в свою очередь Александр Точенов.
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Александр ТоченовЕдиный день голосованияАлександр БродРоссияПолитика
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