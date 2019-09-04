Украина задумалась о возвращении российских наблюдателей в Донбасс

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", — написала Олифер в фейсбуке

Как по итогам встречи в Минске сообщил журналистам полпред России Борис Грызлов, в Донбассе сохраняется угроза "размывания" режима прекращения огня, хотя последние полтора месяца стали самыми спокойными.

Он отметил, что, по оценкам ОБСЕ, бессрочное перемирие от 21 июля в целом соблюдается, но количество нарушений в конце августа начало расти.

Полпред подчеркнул, что, несмотря на заявления, Киев пока недостаточно соблюдает свои обязательства по прекращению огня.

Грызлов напомнил, что уже после заключения перемирия обстрелам со стороны ВСУ подвергались в том числе здания школ. Он заявил, что повторение этого "должно быть категорически исключено".

Представитель России также отметил, что встреча представителей лидеров "нормандской четверки", которая прошла 2 сентября в Берлине, дала импульс работе контактной группы.

Грызлов указал, что в числе приоритетов находятся "введение в действие закона об особом статусе в полном объеме, придание особому статусу бессрочного характера на основе формулы Штайнмайера, закрепление особого статуса в конституции Украины, а также дальнейшее разведение сил на линии соприкосновения".

В частности, на заседании 4 сентября участники группы обсудили разведение сил в Петровском и Золотом.

Также Грызлов отметил, что после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения состава украинского правительства, по мнению участников встречи, "созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей".

Так, в качестве положительного результата заседания полпред назвал взаимодействие между представителями Киева и Донбасса по разминированию территории и восстановлению моста в Станице Луганской.

В свою очередь, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что украинские силовики будут продолжать совершать в Донбассе военные преступления до тех пор, пока Киев не начнет разбираться по всем фактам и наказывать виновных.

Полпред призвала ОБСЕ и "нормандскую четверку" оказать влияние на Киев для соблюдения перемирия.