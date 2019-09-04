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РИА Новости

Украина задумалась о возвращении российских наблюдателей в Донбасс

19:12 04.09.2019 (обновлено: 23:57 04.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей АверинПредставители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", — написала Олифер в фейсбуке.
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Вчера, 18:47РИА Новости
Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
Как по итогам встречи в Минске сообщил журналистам полпред России Борис Грызлов, в Донбассе сохраняется угроза "размывания" режима прекращения огня, хотя последние полтора месяца стали самыми спокойными.
Он отметил, что, по оценкам ОБСЕ, бессрочное перемирие от 21 июля в целом соблюдается, но количество нарушений в конце августа начало расти.
Полпред подчеркнул, что, несмотря на заявления, Киев пока недостаточно соблюдает свои обязательства по прекращению огня.
Грызлов напомнил, что уже после заключения перемирия обстрелам со стороны ВСУ подвергались в том числе здания школ. Он заявил, что повторение этого "должно быть категорически исключено".
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
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Представитель России также отметил, что встреча представителей лидеров "нормандской четверки", которая прошла 2 сентября в Берлине, дала импульс работе контактной группы.
Грызлов указал, что в числе приоритетов находятся "введение в действие закона об особом статусе в полном объеме, придание особому статусу бессрочного характера на основе формулы Штайнмайера, закрепление особого статуса в конституции Украины, а также дальнейшее разведение сил на линии соприкосновения".
В частности, на заседании 4 сентября участники группы обсудили разведение сил в Петровском и Золотом.
Также Грызлов отметил, что после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения состава украинского правительства, по мнению участников встречи, "созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей".
Так, в качестве положительного результата заседания полпред назвал взаимодействие между представителями Киева и Донбасса по разминированию территории и восстановлению моста в Станице Луганской.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
3 сентября, 11:10РИА Новости
Раз конфликт в Донбассе не прекращен, "это кому-то надо", считает Лукашенко
В свою очередь, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что украинские силовики будут продолжать совершать в Донбассе военные преступления до тех пор, пока Киев не начнет разбираться по всем фактам и наказывать виновных.
Полпред призвала ОБСЕ и "нормандскую четверку" оказать влияние на Киев для соблюдения перемирия.
Она также заявила, что ДНР полностью готова к обмену пленными, в то время как Киев до сих пор не предоставил необходимую информацию.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеСЦККДарья ОлиферДонбассЛеонид КучмаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А Киёв не предлагать должен, а должен выполнять Минские соглашения. А России может и надоесть и будет признание Донбасса и непризнание существования Украины.
4 сентября, 20:13
iil.1964
1120001371
пустое это дело но отказываться нельзя .откажемся будем виноваты не откажемся обманут как всегда .создают положительный имидж зеле .миротворца и нас будут гнать по этому коридору .
4 сентября, 20:22
анна осадчая
670101923
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