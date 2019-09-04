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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока

18:56 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития (ТОР) региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий.
В частности, президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горно-перерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан. Глава государства поздравил владельцев и работников рыбоперерабатывающего завода с вводом его в эксплуатацию и выразил надежду, что это не последнее предприятие подобного рода.
Кроме того, главе государства показали строящийся газоперерабатывающий и газотехнический кластер в Амурской области, который после его запуска в 2024 году войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена.
Также президент в сопровождении полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова осмотрел стенд, на котором была показана статистика по промышленному и социально-экономическому развитию региона, а также осмотрел презентацию о новых инициативах по его развитию.
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Козлов доложил Путину о проекте предоставления ипотеки под 2% годовых для получателей "дальневосточного гектара" и инициативе по сельскохозяйственному развитию территорий Дальнего Востока.
Кроме того, Путин ознакомился с интернет-сервисом для лесной отрасли. В рамках этого проекта, в частности, предполагается создание планшета лесничего, на который будет выводиться вся информация о тех или иных породах деревьев, пожароопасных местах и другая актуальная для инвесторов информация. Президент эту инициативу поддержал.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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