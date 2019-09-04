Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития (ТОР) региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий.

В частности, президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горно-перерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан. Глава государства поздравил владельцев и работников рыбоперерабатывающего завода с вводом его в эксплуатацию и выразил надежду, что это не последнее предприятие подобного рода.

Кроме того, главе государства показали строящийся газоперерабатывающий и газотехнический кластер в Амурской области, который после его запуска в 2024 году войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена.

Также президент в сопровождении полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова осмотрел стенд, на котором была показана статистика по промышленному и социально-экономическому развитию региона, а также осмотрел презентацию о новых инициативах по его развитию.

Козлов доложил Путину о проекте предоставления ипотеки под 2% годовых для получателей "дальневосточного гектара" и инициативе по сельскохозяйственному развитию территорий Дальнего Востока.

Кроме того, Путин ознакомился с интернет-сервисом для лесной отрасли. В рамках этого проекта, в частности, предполагается создание планшета лесничего, на который будет выводиться вся информация о тех или иных породах деревьев, пожароопасных местах и другая актуальная для инвесторов информация. Президент эту инициативу поддержал.