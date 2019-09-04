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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области

18:43 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Представители "новой церкви" Украины спровоцировали драку около храма в населенном пункте Малинск в Ровенской области, в ней участвовали около 60 человек, 11 пострадали, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции.
"Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили 11 местных жителей", – говорится в сообщении Нацполиции.
С утра в полицию начали поступать сообщения о конфликте с неизвестными, которые срезали замки на дверях храма и пытались вынести оттуда вещи.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии Православной церкви Украины ("новой церкви" Украины - ред.) срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения", - говорится в сообщении.
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В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным.
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