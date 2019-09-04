США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

"Власти США усиливают кампанию по оказанию максимального давления против Исламской Республики Иран. Во-первых, мы объявляем награду до 15 миллионов долларов любому, кто поможет нам подорвать финансовые операции КСИР и сил "Кудс" (военное подразделение специального назначения КСИР - ред.)", - сказал Хук журналистам на брифинге.

Он отметил, что это поможет "привлечь террористов к ответственности и предотвратить террористические акты по всему миру".

Хук назвал этот шаг "историческим". "Впервые в истории США предлагают награду за информацию, которая подорвет финансовые операции государственной организации. Мы предпринимаем этот шаг, поскольку КСИР больше действует как террористическая организация, а не государство", - подчеркнул дипломат.