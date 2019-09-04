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РИА Новости

Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества

18:11 04.09.2019 (обновлено: 23:31 04.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
"Неохота ему разбираться, что они там отмечают", — пошутил он в твиттере.
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Сенатор также отметил, что американский лидер предпочел не ехать в Варшаву, а вместо этого решил поиграть в гольф.
Накануне СМИ опубликовали видеозапись, на которой журналисты спрашивают Трампа, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-летней годовщиной со дня начала войны. В ответ он ее "просто поздравил".
Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что такое заявление в очередной раз демонстрирует, что американская элита очень слабо разбирается в истории.
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Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Варшаву на фоне приближающегося к Западному побережью США урагана "Дориан". Вместо него в памятных мероприятиях, посвященных дню, когда нацистская Германия напала на Польшу, участвовал вице-президент Майк Пенс.
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Анджей ДудаSputnikДональд ТрампСовет Федерации РФФедеральное собрание РФАлексей ПушковПольшаРоссияСША
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А может специально напомнил о их позоре
4 сентября, 18:34
kko257522
930000
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