Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества

"Западноевропейский тренд". Кто и зачем меняет роль СССР во Второй мировой Россия ответила Болгарии на слова о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин, болгарская сторона забывает свою историю.