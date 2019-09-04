Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
"Неохота ему разбираться, что они там отмечают", — пошутил он в твиттере.
Сенатор также отметил, что американский лидер предпочел не ехать в Варшаву, а вместо этого решил поиграть в гольф.
Накануне СМИ опубликовали видеозапись, на которой журналисты спрашивают Трампа, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-летней годовщиной со дня начала войны. В ответ он ее "просто поздравил".
Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что такое заявление в очередной раз демонстрирует, что американская элита очень слабо разбирается в истории.
Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Варшаву на фоне приближающегося к Западному побережью США урагана "Дориан". Вместо него в памятных мероприятиях, посвященных дню, когда нацистская Германия напала на Польшу, участвовал вице-президент Майк Пенс.