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РИА Новости

В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде

18:11 04.09.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после ДТП на железнодорожном переезде в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, в результате погибли два человека, еще один пострадал. По информации Октябрьской железной дороги, ДТП произошло около 16.00 на перегоне Теребочево - Глажево. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Мурманск – Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет.
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"Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП, произошедшего 4 сентября на железнодорожном переезде, находящемся на 33 километре перегона Теребочево - Глажево Киришского района Ленинградской области. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте", - сообщает прокуратура.
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