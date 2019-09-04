В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после ДТП на железнодорожном переезде в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, в результате погибли два человека, еще один пострадал. По информации Октябрьской железной дороги, ДТП произошло около 16.00 на перегоне Теребочево - Глажево. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Мурманск – Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет.