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РИА Новости

В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

17:28 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
"В результате ДТП погибли два человека, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Как уточняет пресс-служба ОЖД, ДТП произошло около 16.00 на перегоне Теребочево – Глажево Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск – Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, схода подвижного состава нет. "Задержка поезда № 225 сообщением Мурманск – Адлер составила около 40 минут. Пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет", - сказано в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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