В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.

"В результате ДТП погибли два человека, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточняет пресс-служба ОЖД, ДТП произошло около 16.00 на перегоне Теребочево – Глажево Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги.

"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск – Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - сказано в сообщении.