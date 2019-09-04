Кличко заявил, что будет баллотироваться на на пост мэра Киева в 2020 году

КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах, проведение которых запланировано в 2020 году.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов и многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать", - сказал Кличко в среду на брифинге. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.