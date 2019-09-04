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РИА Новости

Кличко заявил, что будет баллотироваться на на пост мэра Киева в 2020 году

17:21 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах, проведение которых запланировано в 2020 году.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов и многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать", - сказал Кличко в среду на брифинге. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
Мэр Киева Виталий Кличко
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