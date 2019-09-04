Кличко обвинил правительство Украины в попытке ввести двоевластие в Киеве

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил кабинет министров Украины в попытке ввести двоевластие в украинской столице и установить прямое президентское управление.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Сегодня правительство одобрило представление президента на увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства, он должен подписать или отклонить представление кабинета министров. То есть правительство сделало шаг к тому, чтоб в столице было введено двоевластие. По сути, прямое президентское управление", - заявил Кличко на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.
По словам Кличко, такими действиями власти пытаются лишить людей права избирать местную власть. "Это неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению… То, что происходит – незаконно", - добавил Кличко.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА - и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.