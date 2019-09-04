Кличко обвинил правительство Украины в попытке ввести двоевластие в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил кабинет министров Украины в попытке ввести двоевластие в украинской столице и установить прямое президентское управление.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сегодня правительство одобрило представление президента на увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства, он должен подписать или отклонить представление кабинета министров. То есть правительство сделало шаг к тому, чтоб в столице было введено двоевластие. По сути, прямое президентское управление", - заявил Кличко на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook

По словам Кличко, такими действиями власти пытаются лишить людей права избирать местную власть. "Это неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению… То, что происходит – незаконно", - добавил Кличко.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА - и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.