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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани началась уборка риса

17:08 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУборка урожая риса на Кубани
Уборка урожая риса на Кубани
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Краснодарский край начал уборку риса, у региона есть все шансы собрать урожай не меньше уровня 2018 года, когда валовое производство составило практически 900 тысяч тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На Кубани началась уборка риса. К ней приступили половина рисосеющих хозяйств региона - Абинского, Красноармейского, Калининского и Славянского районов. Уже скошено и обмолочено более шести тысяч гектаров рисовых чеков. Всего аграриям предстоит убрать рис с площади более 125 тысяч гектаров - это на восемь тысяч гектаров больше, чем в прошлом году", - сказал Кондратьев.
По его словам, в этом году ожидается хороший урожай. "Есть все шансы собрать урожай риса не меньше, чем в прошлом году", - уточнил глава края. Губернатор также отметил, что при севе регион использует семена преимущественно кубанской селекции - краевого ВНИИ риса.
"Во многом благодаря нашим ученым за последние 10 лет отрасль рисоводства шагнула далеко вперед - урожайность культуры в регионе увеличилась с 47 центнеров с гектара до более чем 75, а ежегодное валовое производство выросло практически до 900 тысяч тонн", - уточнил глава края.
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Кроме того, по его словам, регион поддерживает отрасль субсидиями - только в прошлом году рисоводы получили 215 миллионов рублей. "В этом году мы увеличили господдержку до 240 миллионов рублей - это субсидии, связанные с подачей и отводом воды на рисовой оросительной системе. Также более 14 миллионов рублей направлено на субсидии на приобретение элитных семян риса", - добавил губернатор.
Он также отметил, что сейчас перед аграриями стоит важная задача - провести уборку риса в максимально сжатые сроки и без потерь, а также заложить его на хранение. Рисосеющие районы держат на контроле уборочную кампанию и оказывают аграриям необходимую помощь в этот период, отметил губернатор.
По данным регионального минсельхоза, Краснодарский край является основным рисосеющим регионом России, доля региона в общероссийском объеме производства риса составляет около 80%. По информации ведомства, край полностью обеспечен высококачественным семенным материалом отечественной селекции, кубанский рис поставляется в 25 стран. Основные направления экспорта - Турция, Монголия, Украина, Азербайджан, Казахстан.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство сельского хозяйства РФТурцияКраснодарский крайРоссияАзербайджанМонголияКазахстанУкраинаЭкономика
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