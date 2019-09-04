В ДНР введут уголовную ответственность за героизацию нацизма

"Принимается в первом чтении законопроект о запрете реабилитации, героизации нацизма и коллаборационизма, всего, что связано с символикой, любыми подразделениями УПА*, ОУН* и другими. Если бы 30 лет назад на Украине это было запрещено и каралось законом, то не прославляли бы сейчас Бандеру. Чтобы в будущем не произошло это у нас в республике, мы ставим запрет", - сказал журналистам Скороходов.