В ДНР введут уголовную ответственность за героизацию нацизма

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на внеочередном заседании в среду в первом чтении принял закон, запрещающий реабилитацию и героизацию нацизма, он предусматривает в том числе уголовную ответственность, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил депутат Народного совета Валерий Скороходов, законопроект предусматривает административную и уголовную ответственность за реабилитацию и героизацию нацизма.
"Принимается в первом чтении законопроект о запрете реабилитации, героизации нацизма и коллаборационизма, всего, что связано с символикой, любыми подразделениями УПА*, ОУН* и другими. Если бы 30 лет назад на Украине это было запрещено и каралось законом, то не прославляли бы сейчас Бандеру. Чтобы в будущем не произошло это у нас в республике, мы ставим запрет", - сказал журналистам Скороходов.
Законопроект был единогласно принят депутатами в первом чтении.
В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
*Террористические организации, запрещенные в России.